المستشار الألماني يتوجه إلى بريطانيا اليوم في زيارة قصيرة

يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) اليوم الأحد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (حزب العمال) في مقره الريفي تشيكرز بالقرب من لندن.

وخلال إجراء محادثات منفردة وعلى مأدبة غداء لاحقة، من المرجح أن تدور المحادثات حول تعزيز علاقات بريطانيا مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، والتعاون بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودعم أوكرانيا في قتالها الدفاعي ضد روسيا.

وحلت الذكرى الخامسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أول أمس الجمعة. ويسعى ستارمر، الذي تولى السلطة منذ سبعة أشهر، إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي ويخطط لحضور القمة غير الرسمية للاتحاد في بروكسل غدا الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال ينتمي إلى نفس العائلة الحزبية للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وخلال زيارته الأولى إلى برلين عقب توليه مهام منصبه في أغسطس 2024، اتفق ستارمر /62 عاما/ مع شولتس على تعميق العلاقات الألمانية-البريطانية بشكل كبير. وكان من المفترض أن يتم التوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون خلال مشاورات حكومية بين البلدين في بداية هذا العام، إلا أن الائتلاف الحاكم الألماني انهار في نوفمبر الماضي.