كشفت إيران، الأحد، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر، وذلك خلال مراسم أقيمت في طهران وحضرها الرئيس مسعود بزشكيان.

وعرض التلفزيون الرسمي صورا لصاروخ "اعتماد" الذي "يبلغ مداه الأقصى 1700 كيلومتر"، وتم تقديمه على أنه "أحدث صاروخ بالستي" من صنع وزارة الدفاع الإيرانية.

وأكد بزشكيان أن تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء يهدف إلى ضمان ألا تجرؤ أي دولة على مهاجمة الأراضي الإيرانية.

ايران تكشف عن أحدث صاروخ باليستي يحمل اسم "اعتماد".



خلال زيارة رئيس الجمهورية للإنجازات الصاروخية لوزارة الدفاع الايرانية تم عرض صاروخ #اعتماد الباليستي الذي يصل مداه إلى 1700 كيلومتر.

ويبلغ طول هذا الصاروخ 16 مترا وقطره 1.25 مترا، ومزود برأس موجه حتى لحظة اصابة الهدف.#ايران pic.twitter.com/uBR5Aa78to

— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) February 2, 2025 />وأقيم الحفل بمناسبة اليوم الوطني للفضاء وقبل أيام قليلة من احتفالات إيران بالذكرى السادسة والأربعين لقيام الجمهورية الإسلامية في 10 فبراير 1979.

ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، كثفت إيران عروض القوة، من خلال التدريبات العسكرية الواسعة النطاق، فضلا عن عرض معدات جديدة وقواعد عسكرية تحت الأرض، قالت إنها منيعة.

وكشفت إيران السبت، عن صاروخ كروز أطلق عليه اسم "قدر-380"، يبلغ مداه ألف كيلومتر ويتميز بقدرات مضادة للتشويش.

في الوقت نفسه، ترسل طهران إشارات إلى الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بشأن بدء مفاوضات حول برنامجها النووي الذي بشكل موضع توتر منذ عقود، وفق وكالة فرانس برس.

وبعدما كانت أسلحتها في السابق أمريكية بمعظمها، عمدت إيران إلى تطوير أسلحتها الخاصة مع انقطاع علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وفرض العقوبات الأمريكية عليها.

وبعد أن كانت إيران تعاني من نقص كبير في التسليح خلال حربها المدمرة مع العراق (1980-1988)، أصبحت تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة المصممة محليا، تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ وطائرات مسيّرة.