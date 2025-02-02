مي عمر تطرح بوستر مسلسلها الجديد إش إش: مش مجرد شخصية لعبتها دي روح عشت بيها

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوستر مسلسلها "إش إش"، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان، عبر قناة إم بي سي مصر.

وعلقت مي على البوستر قائلة: "الزمن ساعات بيقسو على الإنسان لدرجه تجبره على قرارات ماكنش في يوم من الأيام يوافق عليها، ويخليه يعيش في دوامة بين إنه يظلم نفسه أو يكون مظلوم من ظروفه!".

وأضافت مي عمر: "إش إش مش مجرد شخصيه لعبتها، دي روح عشت بيها ومعاها!، حسيت بوجعها وبفرحها وبضحكتها اللي مخبية وجع سنين، يا ترى إيه هي حكاية إش إش؟ وهل هي ظالمة ولا مظلومة؟".