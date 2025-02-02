يقدم فريق "مسار إجباري" حفل إطلاق ألبومها الجديد "مابقتش أخاف" في السابعة مساء 21 فبراير على مسرح الساقية بالشيخ زايد.

ويقدم الفريق خلال الحفل إلى جانب أغاني ألبومه الجديد بعض أغانية التي أشتهر بها منها "صباحك" و"شيروفوبيا" و"زيك أنا" و"حاوي".

مسار إجبارى تأسس عام 2005 اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية فى أماكن مختلفة، فشاركوا فى مهرجانات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية.

كما شاركت الفرقة فى عدة أفلام منها فيلم حاوى للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية.