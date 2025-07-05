كيميتش: وفاة جوتا تؤثر على بايرن ميونخ أيضا

تؤثر وفاة المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على بايرن ميونيخ، الذي يضم في صفوفه لاعبين برتغاليين ضمن بعثته المشاركة في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بأمريكا.

اللاعبان المعنيان هما جواو بالينيا ورافاييل جيريرو، وقال لاعب الوسط جوشوا كيميتش قبل مواجهة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في دور الثمانية اليوم السبت: "تحدثنا عن الأمر ويمكنك أن ترى التأثر واضحا عليهما".

وأضاف :" يكون الأمر أكثر خصوصية دائما عندما تكون لديك علاقة شخصية مع شخص يتعرض لحادث كهذا. خاصة إذا كنت زميلا له في الفريق، فهذا لا يمر عليك مرور الكرام".

وتوفي جوتا وشقيقه، أندريه سيلفا، في حادث سيارة في إسبانيا صباح أول أمس الخميس، من المقرر أن يتم دفنهما في البرتغال في وقت لاحق من اليوم السبت.

وواجه كيميتش، قائد المنتخب الألماني، جوتا، الذي شارك كبديل، الشهر الماضي في مباراة الدور قبل النهائي بدوري أمم أوروبا، علما بأن المنتخب البرتغالي هو من توج باللقب.

وقال كيميتش :" بالطبع هناك حوادث كل يوم، لكنك تتأثر أكثر عندما تكون قد عرفت الشخص، لقد لعبنا ضد بعضنا البعض قبل بضعة أسابيع فقط".

ووقف بايرن دقيقة صمت قبل بداية المران اليوم السبت، كما ستشهد جميع مباريات دور الثمانية الأربع في البطولة دقيقة صمت تكريما لجوتا.