معبر رفح يستقبل دفعة ثانية من جرحى غزة ويستأنف إدخال شاحنات المساعدات للقطاع

واصل معبر رفح البري بشمال سيناء استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما تم استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية من المعبر إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأفادت المصادر في معبر رفح البري بأنه يتم استقبال 50 جريحاً فلسطينياً برفقة 53 من مرافقيهم لتلقي العلاج، كما يتم إنهاء إجراءات الفرز الطبي لهم تمهيدا لنقلهم بسيارات الإسعاف المجهزة إلى عدد من المستشفيات.



وكان اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، قد استقبل الجرحى الفلسطينيين من الدفعة الأولى خلال وصولهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

ورحب المحافظ بالجرحى الفلسطينيين على أرض المحافظة، فيما وزع عليهم الهدايا خلال وصولهم، ووجه المحافظ بتوفير الخدمات الطبية للفلسطينيين الذين سيتلقون العلاج في المستشفى، مشددا على الاستعداد التام للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين به.

يشار إلى أنه تم توزيع الدفعة الأولى للمصابين والمرضى على مستشفيات شمال سيناء، منهم 17 إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، و18 إلى مستشفى العريش العام.

واحتفى نشطاء التطوع في مكتب الخدمات الإنسانية في مستشفى العريش من خلال توزيع الهدايا عليهم وبحث احتياجاتهم العاجلة.



وعلى صعيد موازي تم استئناف إدخال شاخنات المساعدات الإنسانية صباح الأحد، حيث تم إدخال 150 شاحنة مساعدات متنوعة بينها، 10 شاحنات وقود وغاز.

وأكد المصدر بمعبر رفح أنه تم خلال الأيام الماضية إدخال 2760 شاحنة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، منها 2593 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية و167 شاحنة وقود وغاز الطهي.