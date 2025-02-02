أحدثت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أضرارا كبيرة في البنية التحتية بمحيط مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جرفت أجزاء من الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية.

ويتزامن ذلك مع حصار مشدد تفرضه قوات الاحتلال على مخيم الفارعة، بإغلاق مداخله بالسواتر الترابية، إضافة إلى الاستيلاء على العديد من المنازل في محيط المخيم والمطلة عليه والتمركز فيها.

كما يواصل الاحتلال اقتحام أطراف بلدة طمون جنوب شرق طوباس، حيث تتمركز قوات الاحتلال في الأطراف الجنوبية للبلدة بعد إجبار العديد من العائلات في المنطقة على النزوح من مساكنها.

يضاف إلى ذلك إغلاق الطريق بين بلدة طمون وقرية عاطوف من الجهة الشرقية بالسواتر الترابية.

ما يجري في مناطق شمال الضفة الغربية من عملية عسكرية تحت مسمى "الأسوار الحديدية" بات من الواضح انها تهدف لتغيير الواقع الحالي وتمهيداً لضم الضفة الغربية.



منذ ساعات الصباح امتدت العملية العسكرية إلى مخيم الفارعة وبلدة طمون حيث تشهد في هذه الأثناء عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية… pic.twitter.com/RYg7vApv1Q — ليث جعار Laith Jaar (@LaithJaar) February 2, 2025





