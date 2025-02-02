طالع نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

اعتمد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بحضور ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم.

بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام 33,439 طالبًا، منهم 31,749 في التعليم الرسمي العربي، و1,690 في التعليم الرسمي للغات.

وتقدم محافظ دمياط بأصدق التهاني لأبنائه وبناته من الطلاب الأوائل، معربًا عن أمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.