قناة إسرائيلية: المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يزور إسرائيل الأسبوع الحالي

في ظل التوتر مع إيران، أفادت القناة ١٣ الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيصل هذا الأسبوع إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار مسئولي المنظومة الأمنية.

وعاد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أمس، إلى إسرائيل بعد أن أمضى نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، حيث عقد لقاءات تنسيقية مع مسئولين كبار على خلفية التوتر والاستعداد لإمكانية شن هجوم أمريكي على إيران.

كما تواجد مع زامير في واشنطن قائد سلاح الجو المقبل، الذي من المفترض أن يتولى منصبه في أبريل المقبل، وانضم إلى الزيارة رئيس شعبة العمليات في الاستخبارات العسكرية (أمان)، ورئيس شعبة التخطيط. ومع ذلك، لم يعلن الجيش الأمريكي عن موعد الهجوم المتوقع، ولم يوضح طبيعة الأسلوب الذي قد تختاره الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على الحفاظ على التنسيق بين الجانبين.

وشارك قائد سلاح الجو الإسرائيلي كبار مسئولي الإدارة والجيش الأمريكيين بالدروس التي استخلصها سلاح الجو من عملية "الأسد الصاعد"، التي شنتها تل أبيب ضد طهران في يونيو الماضي، وعرض الطريقة التي نجحت بها إسرائيل في تحقيق تفوق جوي فوق الأجواء الإيرانية، رغم محاولات النظام في طهران تعزيز منظوماته الدفاعية.

وعقب عودته إلى إسرائيل، عقد زامير اجتماعا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث ناقش فيه الطرفان، من بين أمور أخرى، تقييم الوضع الإقليمي وجاهزية الجيش الإسرائيلي العملياتية لكل سيناريو.

في سياق متصل، قال مسئولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن هجوما على إيران لا يُتوقع في المدى الزمني القريب، لأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تنقل منظومات دفاع جوي إضافية إلى المنطقة.

كما قال دبلوماسي إيراني لصحيفة "واشنطن بوست"، إن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة حاليا لا تسمح بإجراء مفاوضات ولا يمكن تجاوزها.

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس جلسة أمنية مصغرة بمشاركة وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الموساد، تناولت من بين أمور أخرى الملف الإيراني. والتقدير في إسرائيل أنه في حال شن هجوم أمريكي، من المتوقع أن ترد طهران ضد إسرائيل. كما يعتقد في تل أبيب أن ترامب لم يحسم بعد ما إذا كان يتجه نحو هجوم أو نحو اتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي.

ووفقا لعراقجي، على الرغم من أن إيران "فقدت الثقة" بواشنطن، فإن نقل الرسائل عبر دول في المنطقة أثمر نتائج. وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصريح ترامب بأن الإيرانيين "يتحدثون معنا بجدية".