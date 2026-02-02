نوردشيلاند الدنماركي يستعد للإعلان عن صفقة إبراهيم عادل

يستعد نادي نوردشيلاند الدنماركي للإعلان رسميا عن صفقة التعاقد مع إبراهيم عادل، قادما من نادي الجزيرة الإماراتي في فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نوردشيلاند الدنماركي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مقطع فيديو للثنائي مايكل إيسيان ومحمد زيدان تمهيدا للإعلان عن المفاجأة بانتقال إبراهيم عادل إلى النادي الدنماركي.

وكان تقرير صحفي قد أكد اقتراب نوردشيلاند الدنماركي من التوصل إلى اتفاق لضم الجناح المصري إبراهيم عادل، البالغ من العمر 24 عامًا، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.

ووفقًا لموقع TransferFeed، من المتوقع أن يتم التعاقد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، مما يتيح للنادي الدنماركي تحويل الصفقة إلى انتقال دائم بدءًا من الصيف المقبل.

وكان نوردشيلاند قد أبدى اهتمامًا بعادل سابقًا، وحاول التعاقد معه من نادي بيراميدز في 2022، إلا أن الصفقة لم تكتمل آنذاك. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي لتعزيز هجومه قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

ويمتلك إبراهيم عادل 21 مشاركة دولية مع المنتخب المصري. وانضم إلى الجزيرة في يوليو 2025 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030، وخاض خلال الموسم الحالي 2025/2026 ثماني مباريات في دوري المحترفين الإماراتي.

وتُقدر القيمة السوقية لعادل على موقع ترانسفيرماركت بنحو 3.2 مليون يورو.