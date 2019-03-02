مستشار أردوغان ينتقد رفض سلطات بلاده إصدار تصاريح لصحفيين ألمان

أعرب مستشار للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن عدم تفهمه لرفض سلطات بلاده إصدار تصاريح لصحفيين أجنبيين من القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) وصحيفة "تاجس شبيجل".

وجاء في بيان نُشِرَ اليوم السبت، لمصطفى ينيرأوغلو، النائب الألماني التركي وعضو مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم، قوله:" للأسف لا أستطيع أن أشرح لكم كيف وصلت السلطة المختصة إلى مثل هذه القرارات، وعلى أية حال لا أستطيع أن أفهم القرار ولا أن أقبل به، ولهذا لا يمكن أن أقنع به أحدا".

وكتب ينيرأوغلو أنه يتوقع أن القرار إما أن يتم تفسيره بأعلى قدر من الإقناع أو أن يتم تصحيحه في غضون وقت قصير إذا كانت تنقصه حجج قوية.

وكانت القناة الثانية بالتلفزيون الألماني وصحيفة "تاجس شبيجل" ذكرتا أمس الجمعة، أنه لم يتم الإعلان عن أسباب رفض السلطات التركية منح تصاريح العمل للصحفيين التابعين لهما، وقالتا إن البريد الإلكتروني الوارد بهذا الشأن اكتفى فقط بالقول:" لم تتم الموافقة على طلب التجديد للبطاقات الصحفية المقدمة منكم للعام 2019"، وتعتزم المؤسستان التقدم باعتراض على القرار.

وتنتهي مدة صلاحية البطاقات الصحفية للمراسلين الأجانب في تركيا كل عام بحلول نهاية ديسمبر ويتعين تقديم طلب لتجديدها.

وأضاف ينيرأوغلو:" لا يمكن لنا على جانب أن نروج بصورة كبيرة لتركيا كمقر اقتصادي يتمتع بآفاق شديدة الجاذبية بحق، بينما يجري على جانب آخر اتخاذ مثل هذه القرارات غير المفهومة ذات التأثير البعيد المدى من قبل سلطة ما".

وتابع النائب ينيرأوغلو:" وبالإضافة لهذا، فإن الصحفيين الأجانب يمكنهم العمل في تركيا بحرية، ومثل هذه القرارات تتعارض مع صورة بلدنا المنفتح على العالم، ولذا فإن مثل هذا القرار لا يمكن أن يكون في مصلحة تركيا".