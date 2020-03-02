ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في اسرائيل إلى 12

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن اصابة شخصين إسرائيليين آخرين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) ليرتفع عدد المصابين إلى 12.

وقالت الوزارة إن الشخصين كانا في إيطاليا مؤخراً،بحسب صحيفة "تايمز اوف اسرائيل "في موقعها الإلكتروني.

وسجلت إيطاليا مؤخرا 29 حالة وفاة بالفيروس وإصابة 1700آخرين.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في تقرير لها اليوم، أن 5 دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقدم منظمة الصحة العالمية آخر الأرقام عن إصابات فيروس كورونا، حتى يوم الاثنين الموافق 2 مارس، هي 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و(1739 حالة جديدة)، أما في الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و(579 حالة جديدة)،كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و(1160 إصابة جديدة) وأشارت منظمة الصحة العالمية الى ان هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين ، و(18 حالة جديدة).