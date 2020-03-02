 استطلاعات: الليكود يفوز بأكبر عدد من المقاعد بالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2020 10:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

استطلاعات: الليكود يفوز بأكبر عدد من المقاعد بالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:21 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:21 م

فاز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، بحسب استطلاعات رأي بعد ادلاء الناخبين بأصواتهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك