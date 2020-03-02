استطلاعات: الليكود يفوز بأكبر عدد من المقاعد بالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

فاز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، بحسب استطلاعات رأي بعد ادلاء الناخبين بأصواتهم.