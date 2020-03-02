استطلاعات: الليكود يفوز بأكبر عدد من المقاعد بالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

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فاز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، بحسب استطلاعات رأي بعد ادلاء الناخبين بأصواتهم.