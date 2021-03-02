رئيس كولومبيا: نحتاج إلى زيادة صادراتنا إلى الصين والهند وروسيا

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قال الرئيس الكولومبي إيفان دوك خلال مؤتمر اقتصادي اليوم الاثنين، إن بلاده تعتبر الولايات المتحدة شريكها التجاري الأساسي لكنها تحتاج إلى توسيع علاقاتها التجارية مع دول أخرى مثل الصين وروسيا والهند.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس الكولومبي القول إن بلاده تحتاج إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر "من أي مكان" لتوفير الوظائف في البلاد.

وأضاف دوك أن كولومبيا تتحرك بسرعة هائلة نحو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، حيث تستهدف البلاد تقليل انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 51% بحلول 2030.

في الوقت نفسه تعتزم كولومبيا تنفيذ مشروعات تجريبية لاستخراج النفط الصخري بنظام التكسير الهيدروليكي خلال العام الحالي.

كما تعتزم كولومبيا بدء تطبيق خطة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، في حين من المتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 5% خلال العام الحالي.