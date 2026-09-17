كهربا يقود الشرقية إنبي أمام بيراميدز في الدوري

أعلن محمد بركات، المدير الفني لنادي الشرقية إنبي، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة ضيفه فريق بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة خلف الزمالك والأهلي، فيما يحتل فريق الشرقية إنبي المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط.

ويدخل الشرقية إنبي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد محمود عبد العزيز و محمد حمدي.

خط الوسط: زياد كمال - أحمد نادر حواش و عماد ميهوب.

الهجوم: حامد عبد الله - علي إيهاب و محمود عبد المنعم كهربا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: رمضان مصطفى - مروان داوود - محمد النحاس - محمد شريف حتحوت - سيد سعيد - محمد عصام - محمد سيد جولدي - حازم تمساح و أوسينو بوديان.