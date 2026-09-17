رقم سلبي يطارد مانشستر يونايتد بعد السقوط أمام برايتون

واصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نتائجه المتذبذبة، بعدما تلقى هزيمة مثيرة أمام برايتون بنتيجة 3-2، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس كاراباو.

وشهدت المباراة عودة مثيرة من جانب برايتون، بعدما نجح الفريق في تحويل تأخره بهدفين إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليطيح بمانشستر يونايتد من منافسات كأس كاراباو، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد.

رقم سلبي لمانشستر يونايتد

وبحسب شبكة «سكواكا» المتخصصة في الإحصائيات، فإن مانشستر يونايتد تعرض للخسارة على ملعبه بعدما كان متقدمًا في نتيجة الشوط الأول، للمرة الأولى منذ مايو 1984.

ويعيش مانشستر يونايتد بداية متعثرة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعدما حقق انتصارًا وتعادلًا مقابل هزيمتين.

واستهل الفريق مشواره في الدوري بالخسارة أمام مضيفه هال سيتي بهدفين دون رد، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على إيبسويتش تاون بنتيجة 5-2.

وفي الجولة التالية، تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه إيفرتون بهدفين لكل فريق، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد، في مواجهة الديربي التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواصلة مشواره في الدوري الإنجليزي، عندما يحل ضيفًا على فولهام مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.