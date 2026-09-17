انتهت مساء اليوم الخميس، 4 مباريات من الجولة الخامسة من دوري القسم الثاني (أ) "دوري المحترفين" بنتائج مثيرة.

وواصل نادي الإسماعيلي السقوط مساء اليوم الخميس، بعدما تلقى الخسارة الثالثة له في البطولة المحلية، حيث خسر من حرس الحدود بنتيجة 2-0، ليواصل فقدان النقاط.

أما نادي طنطا أحسن ضيافة النصر بعدما فاز عليه بنتيجة 1-0، وتعادل المنصورة على ملعبه مع تيم إف سي، وفريق الداخلية خسر من الترسانة على ملعبه بنتيجة 2-1.

وبهذه النتائج، يصل نادي حرس الحدود للنقطة الـ13 في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري للمحترفين، وينتظر مباراة مسار مع لافيينا من أجل معرفة موقفه من صدارة الترتيب بشكل رسمي، كما أن فاركو يتواجد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 4 مباريات فقط.