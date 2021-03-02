رئيس الأرجنتين: لا نريد الاندفاع في المحادثات مع صندوق النقد

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أمام برلمان بلاده اليوم الاثنين، إن الأرجنتين لا تريد الاندفاع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإن المحادثات ستستمر "باحترام وتفاهم".

وأضاف فرنانديز في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام البرلمان اليوم أن الحوار مع الصندوق "بناء".

في الوقت نفسه أطلق الرئيس الأرجنتيني تحقيقا بشأن عمليات الاحتيال في برنامج الاقتراض السابق من صندوق النقد، وهو ما يشير إلى احتمال توجيه اتهامات إلى مسؤولين في الحكومة السابقة شاركوا في المفاوضات مع الصندوق.

كانت تقارير صحفية قد ذكرت الشهر الماضي أن نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا فيرنانديز وحلفاء سياسيين يحاولون تأجيل اتفاق دين بقيمة 44 مليار دولار بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، إلى أن تخف حدة جائحة كورونا، عوضا عن الموعد الحالي المحدد لذلك بحلول مايو المقبل.