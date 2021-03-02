الشرطة الكندية توجه تحذيرا لشاب يُصلح حفر الطرق مقابل المال والقهوة

قرر شاب كندي، يدعى جون ماكوي، إصلاح الحفر الموجودة ببعض طرق مدينة "ستيلارتون" الكندية، وبدأ بشارع ويستفيل، وذلك بعد أن قاد فيه السيارة بصحبة والدته واصطدم بالعديد من الحفر الموجودة بالأرض.

ووفقا لموقع "هيئة الإذاعة الكندية"، فإن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، عمل على إصلاح الحفر من خلال وضع الحصى فيها باستخدام مجرفة الثلج، وحمل لافتة، كتب عليها "لقد أصلحت الحفر، ادفعوا لي بدلًا من الضرائب".

ولقى "ماكوي" ترحيب كبير من السائقين وسكان الشارع، وقدموا له النقود والقهوة مقابل إصلاح الطريق، ولكن هذا آثار استياء الشرطة.

وبعد أيام من عمل الشاب بالشارع، تلقى تحذيرًا من شرطة الخيالة الملكية الكندية ووزارة النقل، وتنبيهًا بضرورة وقف ما يفعله وإلا سيتم تطبيق الغرامة عليه، وتتراوح بين 200 دولار إلى 2000، لأن إصلاح الطريق يجب أن يتم على يد مختصين وفعله لذلك بشكل عشوائي، يمكن أن يضر بسلامة الطريق والمدنيين.

وعلى الرغم من التحذير، إلا أن ماكوي، استكمل عملية الإصلاح في اليوم التالي، لأنه يخطط للإقامة في سكن جيد، عندما ينتقل من المدينة للالتحاق بوظيفة.