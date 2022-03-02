أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إجلاء المواطنين الهنود من أوكرانيا، وفق وكالة "سبوتنيك".

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إجلاء المواطنين الهنود من أوكرانيا، وفق وكالة "سبوتنيك".

جاء ذلك بعدما أعلنت نيودلهي أن طالبا هنديا قتل في أوكرانيا، داعية موسكو وكييف إلى تأمين ممر آمن لمواطنيها البالغ عددهم حوالي 12 ألفا العالقين في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام هندية، يواجه بعض الطلاب في أوكرانيا صعوبات في العبور إلى البلدان المجاورة، حيث ورد أن بعض حرس الحدود الأوكرانيين يرفضون السماح لهم بالمرور ويطالبونهم بالمال.

وقد عاد أكثر من 1300 مواطن هندي تم إجلاؤهم من الأراضي الأوكرانية، إلى وطنهم بـ6 رحلات إجلاء خاصة من الدول المجاورة لأوكرانيا. وتخطط الهند لتنظيم 26 رحلة جوية من رومانيا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا لإعادة مواطنيها إلى الهند خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.