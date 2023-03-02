الجمعية الوطنية الفيتنامية تنتخب فو فان ثونج رئيسا جديدا للبلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختارت الجمعية الوطنية الفيتنامية اليوم الخميس فو فان ثونج رئيسا جديدا للبلاد في جلسة استثنائية في هانوي.

وفاز ثونج /53 عاما/ وهو حاليا عضو دائم في الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان ليصبح رئيسا لفيتنام للفترة المتبقية من فترة 2021-2026 بعد أن اختارته اللجنة المركزية للحزب الحاكم أمس الأربعاء.

وأدى ثونج اليمين الدستورية في وقت لاحق في حفل تم بثه على الهواء مباشرة في الإذاعة والتلفزيون الوطنيين.

وأجريت الانتخابات بعد أن أقالت الجمعية الوطنية الرئيس السابق نجوين شوان فوك في 18 كانون الثاني/يناير بعد فضائح متعلقة بفيروس كورونا تورط فيها العديد من السياسيين البارزين في البلاد.

واعتبر فوك مسؤولا عن السلوك الفاسد من قبل المسؤولين الذين يعملون تحت قيادته خلال جائحة كوفيد 19.

ولد ثونج في مقاطعة فينه لونج في دلتا ميكونج بفيتنام، وهو حاصل على درجة الماجستير في الفلسفة، وشغل سابقا منصب نائب رئيس الحزب في مدينة هو تشي منه.

ويعد ثونج، الذي انضم في عام 2016 إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي ليصبح أصغر عضو فيه، جديدا نسبيا في مجال السياسة الخارجية.