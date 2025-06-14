لبنان يغلق مجاله الجوي حتى غد السبت

أغلق لبنان مجاله الجوي حتى يوم غد السبت كإجراء احترازي بعد إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل.

وأعلنت هيئة الطيران المدني اللبنانية في بيان أنه "تم تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية والمدنية مؤقتا، ومن المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي حتى الساعة 6 صباح يوم غد السبت بالتوقيت المحلي".

يأتي إغلاق المجال الجوي اللبناني في أعقاب سلسلة من عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وفي غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه قد تم وضع القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرقي سوريا في حالة تأهب قصوى مساء اليوم الجمعة، بعد اعتراضها صاروخا إيرانيا قرب قاعدة خراب الجير في ريف رميلان شمال محافظة الحسكة.

ووفقا لمصادر محلية، تم إسقاط الصاروخ في محيط القاعدة، مما أدى إلى تفعيل بروتوكولات الطوارئ بالكامل.

ويشكل هذا الحادث تصعيدا خطيرا في الأجواء الإقليمية المتوترة أصلا، مع استمرار الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل في التوسع لتطال الأراضي السورية.