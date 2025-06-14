 الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران: انتهاك سافر.. همجية الاحتلال تنذر بمزيد من الاشتعال في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران: انتهاك سافر.. همجية الاحتلال تنذر بمزيد من الاشتعال في المنطقة

آلاء يوسف
نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 11:55 م

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، العدوانَ الصهيوني الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، والذي يُمثِّل انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول، وتعدِّيًا صارخًا على أحكام القانون الدولي، فضلًا عن كونه تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وحذر الأزهر من أن همجية الاحتلال الصهيوني تنذر بمزيدٍ من اشتعال الأزمات في المنطقة، وتهدِّد بجرِّها إلى فوضى إقليمية تُقوِّض استقرارها وتُعرِّض مقدَّرات شعوبها للخطر، مشدِّدًا على أن سياسة الغطرسة التي ينتهجها هذا الكيان تعكس سلوكه العدواني ونهجه في نشر الفوضى، وتقويض الأمن والسلم الدوليين، وسعيه لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة للحروب والصراعات.

وجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية، والضمائر الحية في العالم، إلى تحمُّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، بوقف الانتهاكات المتكررة لهذا الاحتلال المارق في المنطقة، وضمان احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل الجاد على تجنُّب التصعيد، حفاظًا على أرواح الأبرياء.

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