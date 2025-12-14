الصحة العالمية تعلن وفاة 10 أشخاص على الأقل في غزة بسبب الأمطار خلال يوم واحد

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الأمطار الغزيرة.

وقال جيبريسوس في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أفادت التقارير بوفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص في الساعات الـ24 الماضية جراء الأمطار الغزيرة في غزة".

وأوضح أن آلاف العائلات في القطاع تعيش في خيام لا توفر الحماية الكافية في ظروف الشتاء القاسية.

وحذر من ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة مثل الإنفلونزا، بالإضافة إلى أمراض مثل التهاب الكبد والإسهال، بسبب نقص المياه وظروف الصرف الصحي.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تواجه صعوبات في إيصال الإمدادات الطبية إلى غزة بسبب رفض (الجانب الإسرائيلي) دخول بعض المواد.

وشدد على أن إيصال الإمدادات الطبية الحيوية إلى غزة بشكل عاجل، من شأنه دعم الكشف والعلاج في الوقت المناسب للمرضى.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، مصرع 11 فلسطينيا جراء انهيار عدة مبان متضررة -من استهدافات إسرائيلية سابقة- بفعل الأمطار الغزيرة في منخفض جوي استمر 3 أيام، أدى كذلك إلى تسجيل أضرار وغرق 53 خيمة بشكل كلي أو جزئي.