ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع ترامب تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، هاتفيًا، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن بن سلمان أجرى اتصالًا هاتفيًا، اليوم مع ترامب، جرى خلاله بحث التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك "العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران".

وأضافت واس، أن ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي "ناقشا أهمية ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية"، مؤكدين" أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وكانت المملكة العربية السعودية أعربت في بيان لها، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية التي وصفتها بـ"السافرة" تجاه إيران، مؤكدة أن الاعتداءات الإسرائيلية تمس سيادة وأمن إيران، وتمثل انتهاكاً ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

وبحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالات هاتفية في وقت سابق اليوم مع عدد من نظرائه الإيراني والكويتي والقطري والفلسطيني والنرويجي تطوُّرات الأوضاع.

كما أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، وأكد أن هجوم إسرائيل على إيران يعرقل جهود خفض التصعيد.

وشنت إسرائيل، فجر اليوم، هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

وأسفرت الغارات عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد، إلى جانب آخرين بينهم مسؤولون عسكريون وعلماء نوويون، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية.