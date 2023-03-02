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مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 8:28 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 8:28 م

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي.

وتبين وقوع حادث بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، ونقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

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