مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث بالشرقية

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي.

وتبين وقوع حادث بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، ونقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.