رضا شحاتة: كولر أفضل من موسيماني وشريف مهاجم مميز

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يرى رضا شحاتة، نجم الأهلي الأسبق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للفريق، أفضل فنيا من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدرب السابق.

وقال رضا شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TeN»: «نتائج السويسري مارسيل كولر تؤكد أنه أفضل مع الأهلي من موسيماني، الذي كان محظوظًا جدًا في أغلب المباريات التي أدارها».

وأضاف: «محمد شريف مهاجم الأهلي ليس مطالبا بالاعتذار عقب كل مباراة يهدر فيها فرصة أمام المنافسين، هو لاعب مميز ولكنه يحتاج إلى الثقة للعودة إلى التألق».

وتابع: «الأهلي ليس بحاجة إلى التعاقد مع عنصر جديد كبديل لمحمد الشناوي، لأن الفريق يضم أكثر من حارس مميز».

وأتم: «الوحيد الذي يستحق الانضمام للأهلي هو أحمد الشناوي حارس بيراميدز، وذلك في حال التفكير في ضم بديل لمحمد الشناوي».