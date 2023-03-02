السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية دون خسائر بشرية

سيطرت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، على حريق نشب بمحتويات شقة سكنية، بعقار كائن في شارع ملك حفني، التابعة لنطاق حي ثانٍ المنتزه، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات حي ثانٍ المنتزه، حول نشوب حريق بشقة سكنية داخل عقار، شرقي المحافظة.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى قطع المرافق، وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، رجحت المعاينة الأولية أسباب نشوبه إلى إلقاء ولاعة إلى جوار أثاث مما أدى إلى اشتعاله، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.