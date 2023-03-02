تقرير: العائلة المالكة تطلب من الأمير هاري إخلاء منزله في بريطانيا

أعلن متحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل تلقيهما طلب من القصر الملكى لإخلاء منزلهما في بريطانيا، فيما لم يعلق قصر باكنجهام بعد على الأمر.

ويقع منزل "فروجمور" الريفي الذي يعود إلى القرن السابع عشر، داخل أراضي قلعة وندسور التي يعيش فيها الملك تشارلز الثالث في مقاطعة باركشاير، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وبحسب تقارير صحفية، طلب القصر الملكي من دوق ودوقة ساسكس، في يناير الماضي، مغادرة المنزل بعد أيام من نشر هاري لمذكراته "سبير" التي أثارت جدلا واسعا.

كان منزل فروجمور، الذي يحتوي على 10 غرف نوم، هدية للزوجين الملكيين من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما أفادت تقارير بأن المنزل عرض على أندرو دوق يورك.

وجدد هاري العقار، المملوك لشركة كراون استيت، بتكلفة تقدر بـ2.4 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2018 و2019، وتم تغطية التكلفة في البداية من قبل دافعي الضرائب من خلال المنحة السيادية قبل أن يسددها الدوق بالكامل.

وصدر كتاب "سبير" في يناير الماضي، وأصبح أعلى الكتب من فئة الكتب غير الخيالية مبيعاً في بريطانيا منذ بدء حركة رصد بيع الكتب في عام 1998، وتضمن مزاعم عن تعرض الأمير هاري لاعتداء جسدي من قبل شقيقه الأمير ويليام، ولي العهد.