حزب حماة الوطن بمطروح يقدم الدعم للمرضى الأكثر احتياجا في العلاج الطبيعي والسمنة

قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، إنه تم تقديم الدعم لأبناء المحافظة للمرضي الأكثر إحتياجا في العلاج الطبيعي والسمنة سواء بالتواصل مع مديرية الصحة أو العيادات الخاصة تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح.

حيث قام كلا من هيبة ابو مرزيق عضو هيئة المكتب وتيسير دهيم أمينة المرأة وأحمد حجازي أمين العلاقات العامة بالتواصل مع الدكتور جورج القميص اغسطونيس أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة لعلاج حالات مرضية في العلاج الطبيعي، والذي عرض عمل خصم خاص لحزب حماة الوطن بتخفيض 50 % لحالات الأسر الاكثر احتياجا وبالفعل تم علاج حالة لفتاة تعاني من كسور سقطت من الدور الخامس كعلاج طبيعي وعمل عدد من الجلسات للحالة.

ومن جانبه وجه النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، الشكر والتقدير للدكتور جورج القميص اغسطونيس أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة ، علي دعمه للحالات الصعبة والأسر الأكثر احتياجا ، وتعاونه مع الحزب في دعم أبناء المحافظة ، فكل التحية لأبناء مصر المخلصين من الأطباء بتقديم الدعم للحالات في ظل هذه الظروف الحالية .