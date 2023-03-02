افتتاح معرض أنا حرة للفنان التشكيلي حلمي التوني غدا

أعلن الفنان التشكيلي حلمي التوني، عن افتتاح معرضه الجديد تحت عنوان "أنا حرة" بقاعة بيكاسو بالزمالك، غدا الجمعة، وتستمر وقائع وفعاليات معرض "أنا حرة" حتى 20 مارس الجاري.

وقال الفنان الكبير حلمي التوني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن معرضه الجديد: "صيحة المرأة في كل زمان ومكان.. أهتم كل الفنانين.. وأبدعوا في تصوير جمال المرأة.. وكنت واحدا منهم.. ولكن.. ربما اختلفت عنهم قليلا.. في الجمع بين جمال المرأة.. و حريتها... فلا قيمة للجمال بدون الحرية.. ولا معنى للحرية بعيدا عن الجمال".

جدير بالذكر أن الفنان التشكيلي حلمي التوني ولد بمحافظة بني سويف في 30 إبريل عام 1934، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958 ودرس فنون الزخرفة والديكور، تولي العديد من المناصب، وأقام العديد من المعارض سواء محلية أو دولية.

عاش التوني بالقاهرة وبيروت والتي كانت زيارته الفنية لها لمدة 3 سنوات، كما أن العديد من الناس في مختلف دول العالم يقتنون الكثير من لوحاته، كما أن متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة يقتني أيضا عديد من لوحاته القيمة.