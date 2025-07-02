إسرائيل تنذر بإخلاء مناطق شرق مدينة غزة

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أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بإخلاء خمس مربعات سكنية في حيي التفاح والدرج والبلدة القديمة شرق مدينة غزة فورا، متوعدا بتوسيع عمليته العسكرية لتصل مركز المدينة.

يأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية منذ نحو 22 شهرا ومخططات التهجير القسري.

وطالب جيش الاحتلال في بيان عبر صفحة المتحدث باسمه: "إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة في حيي التفاح والدرج والبلدة القديمة في بلوكات 602، 699. 715. 716. 717 (...) أخلوا فورا جنوبا إلى منطقة المواصي"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأرفق البيان بخريطة تظهر المناطق المُنذرة بالإخلاء باللون الأحمر.

وحذر الاحتلال، الفلسطينيين من العودة إلى هذه المناطق بذريعة أنها "مناطق قتال خطيرة"، متوعدا بتوسيع عمليته العسكرية لتصل إلى "مركز المدينة بما يشمل كافة أحيائها".

يشار إلى أن جيش الاحتلال كثف خلال الفترة الماضية عمليات نسف وتدمير المنازل والمباني والمنشآت المدنية في مناطق شرق مدينة غزة ومحافظة الشمال.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.



