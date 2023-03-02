انطلاق موسم حصاد محصول البنجر في الشرقية

أعلن المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، انطلاق موسم حصاد وتقليع محصول البنجر وتوريده لمصانع تكرير السكر، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بمحصول البنجر لهذا العام في نطاق محافظة الشرقية بلغت 90 ألفا و264 فدانا بمختلف المراكز والمدن، وأن أبرز المناطق المزروعة بالمحصول تتركز في المنطقة الشمالية للمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في الشرقية، أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الاستراتيجية للدولة وزراعته توفر العملة الصعبة، وتسعى المحافظة في الأعوام المقبلة لزيادة المساحة المنزرعة من خلال تكثيف الندوات الإرشادية؛ لتوعية المزارعين بأهمية زراعته لتحمله الظروف المناخية المختلفة مع إمكانية زراعته في الأراضي الضعيفة والملحية والجيرية وتعريفهم بالعائد المادي الذي يحققه.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى أن محافظة الشرقية رائدة في إنتاج محصول بنجر السكر على مستوى الجمهورية، وتحتل المركز الثاني في إنتاجه وتوريده.

وأوضح أن المحافظة لديها مصنع لإنتاج سكر البنجر بأعلى معايير الجودة، والذي يتم تصديره خارج البلاد جانب الاستهلاك المحلي.