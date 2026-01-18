سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «إخلاء قاعدة عين الأسد من القوات الأمريكية دليل على توثيق تعاون طهران الأمني مع العراق».

وتعهد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، بتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين إيران والعراق.

وأشار إلى أن «طهران تعمل على التوصل لاتفاق تعاون أمني مشترك مع العراق»، مؤكدًا الحرص على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية.

وأكد أن خروج القوات العسكرية الأمريكية من قاعدة عين الأسد وإنهاء مهمة بعثة «يونامي» يمثلان مؤشرات واضحة على ترسيخ استقلال العراق واستقراره وسيادته الوطنية.

وأضاف: «إيران لطالما دعت إلى عراق قوي ومستقل، وبغداد تمتلك المقومات اللازمة للقيام بدور محوري في تحقيق السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي».

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، أن الجيش العراقي سيتولى إدارة قاعدة عين الأسد (غرب البلاد) بالكامل بعد الانسحاب الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وقالت وزارة الدفاع، في بيان إن «رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أشرف على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل».



وأوضحت أن «رئيس أركان الجيش تابع فور وصوله، مراحل تسلّم الملف الأمني من خلال إشرافه الميداني على توزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، والمتمثلة بلواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه، بالإضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش».

وأفادت بأن «يارالله تفقد جميع مفاصل القاعدة؛ بهدف تأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية والجوانب الإدارية واللوجستية، وبما يضمن رفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الواجبات المنوطة على أكمل وجه».



