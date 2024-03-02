وزارة العمل: استحداث منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بمناسبة شهر رمضان

كشفت الشيماء عبد الله، مدير الإدارة العامة لشئون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن زيادة عدد المنح الدورية من أربع إلى ست منح سنوية.

وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الجمعة، إلى إضافة الوزارة منحتين جديدتين منحة لشهر رمضان المبارك والأخرى لعيد الميلاد المجيد؛ تصرف لفئة لعمالة المسجلة بقواعد البيانات بواقع 500 جنيه.

ونوهت أن عدد العمال المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل هو 1.156 مليون عامل، مشيرة أيضا إلى استحداث الوزارة منحة جديدة لمواجهة الحوادث تهدف إلى تغطية حوادث العمل سواء في موقع العمل أو أثناء الذهاب إلى موقع العمل.

وأوضحت أن قيمة المنحة تبلغ 200 ألف جنيه، لافتة إلى صرف المنحة للورثة في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو صرف نسبة من المنحة في حال العجز الجزئي.

وأضافت أن هذه الخدمات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم والمساعدة المستمرة لدعم فئة العمالة غير المنتظمة .