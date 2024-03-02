أردوغان: مستعدون للوساطة بين الصومال وإثيوبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا ستواصل دعم الصومال في العديد من المجالات وعلى رأسها الدفاع.



والتقى أردوغان، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المنعقد بنسخته الثالثة في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.



وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية، والمجازر الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والمساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، وقضايا إقليمية ودولية، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.



وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن تركيا ستواصل دعم الصومال في العديد من المجالات، لا سيما في مجال الدفاع.



من ناحية أخرى، أوضح أن تركيا مستعدة لجميع أنواع الوساطة فيما يتعلق بالتوتر بين الصومال وإثيوبيا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».



ومطلع يناير الماضي، اندلع توتر بين مقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة، المطل على خليج عدن قرب مضيق باب المندب، لـ50 سنة.



وبخصوص الأوضاع في فلسطين، شدد الرئيس التركي، على أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة بلا هوادة في الأراضي الفلسطينية يجب أن تنتهي.



كما أكد على ضرورة بناء الأرضية لسلام دائم على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.



والجمعة، انطلقت أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، في نسخته الثالثة، بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيرا، و57 ممثلا دوليا من 147 دولة.



ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد، العديد من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء" فضلا عن قضية غزة.