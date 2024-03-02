 القمة السابعة للغاز تصادق على إعلان الجزائر - بوابة الشروق
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القمة السابعة للغاز تصادق على إعلان الجزائر

د ب أ
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 6:56 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 6:56 م

صادقت القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم السبت، على نص مشروع إعلان الجزائر.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة توجت المصادقة على نص إعلان الجزائر: "إننا نقف على أعتاب عهد جديد، حيث يمكن للتعاون المتجدد والحوار أن يساهم في رسم رؤية جماعية تكرس مبادئ تقاسم المخاطر والمنافع".

وأضاف تبون "ما حققناه من نتائج طيبة لم تكن لتتحقق لولا تفانيكم ومشاركتكم الصادقة في إثراء بنود أعمال هذه القمة".

واعتبر أن "إعلان الجزائر الخاص بالقمة السابعة للدول المصدرة للغاز يُعد خطوة مهمة في الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية".

وفي ذات السياق، أكد الرئيس تبون عزم المنتدى على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغييرات التي وصفها بـ"المتسارعة".


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