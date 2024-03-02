إصابة شخصين أحدهما بحروق شديدة خلال مشاجرة في الإسكندرية

أصيب شخصين أحدهما يدعى "م.أ"، 31 عاما، عامل أمن بشركة خاصة، بحروق شديدة من الدرجتين الأولى والثانية في "الوجه والصدر واليدين"، والآخر يدعى "م.أ"، 33 عاما، عامل، مصاب بحروق بسيطة في الوجه والصدر واليدين؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، غربي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة في شارع مسجد الفتح، منطقة أبو يوسف، وأسفرت عن وقوع مصابين.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي حدوث مشادة كلامية بين كل من: "ب.أ"، 27 عاما، عامل، وشقيقه "م.أ"، 31 عاما، عامل أمن بشركة خاصة "طرف أول"، و"م.أ"، 33 عاما، عامل، "طرف ثان"، بسبب خلافات الجيرة.

وجاء بالتحريات الأولية أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة، وعلى أثرها قام الأخير بسكب مادة مُعجلة للاشتعال "بنزين" من عبوة بلاستيكية كانت بحوزته على الثاني، ثم أشعل النيران فيه، مستخدمًا قداحة "ولاعة" ما أدى لحدوث إصابتهما.

وبتقنين الإجراءات، جارٍ تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، والتحفظ على المصاب الأول؛ لسماع أقواله حين سماح حالته بذلك، وضبط شقيقه، والمصاب الأخر واحتجازهما، حيث أنه وبمواجهتهما أقرا بالواقعة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم نقل المصاب الأول إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، في حالة حرجة، ولا يمكن استجوابه، ونقل الثاني إلى مستشفى "ال" الخاصة؛ لإسعافه، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.