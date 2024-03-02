أعلن مصدر أمني سعودي، اليوم السبت، إحباط تهريب أكثر من 2ر1 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر داخل أفران كهربائية.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، اليوم السبت "بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 1298886 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر داخل شحنة أفران كهربائية عبر ميناء جدة الإسلامي، على ساحل البحر الأحمر".

وأضاف أنه تم "القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية السودانية ومواطن (سعودي)، مشيرا الى أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة"، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

يذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية، ضبطت السعودية والعديد من دول العالم، مئات شحنات المخدّرات القادمة مِن مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.