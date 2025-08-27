الأردن وكازاخستان يوقعان 5 اتفاقيات ومذكرات لتعزيز التعاون

وقع الأردن وكازاخستان، الأربعاء، 5 اتفاقيات ومذكرات تعاون، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

وشهد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وعاهل الأردن عبدالله الثاني مراسم التوقيع، في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى أستانا، وفق بيان للديوان الملكي.

وأشار البيان، إلى أن الملك عبدالله وتوكاييف شهدا على تبادل حكومتي البلدين 3 اتفاقيات تعاون ومذكرتي تفاهم في مجالات النقل البحري، والرعاية الصحية، والمواصفات والمقاييس، والطاقة النووية وتعدين اليورانيوم، وريادة الأعمال، والأرشفة.

وعقد الجانبان، وفق البيان الأردني، مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات عديدة.

وتناولت الأوضاع في الإقليم، إذ شدد ملك الأردن، على ضرورة خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أشار توكاييف، إلى أن زيارة الملك لكازاخستان ستعزز العلاقات بين البلدين، وتمهد الطريق لرفع الشراكات بينهما إلى مستويات جديدة، بحسب ما ذكر البيان الأردني.

ووصل ملك الأردن عبدالله الثاني إلى كازاخستان الثلاثاء، في زيارة رسمية غير محددة المدة، قادما من أوزبكستان.

ومن المقرر أن يحضر الملك الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني ـ الكازاخي، وفق بيان سابق للديوان الملكي.

والاثنين، بدأ الملك عبدﷲ "زيارة دولة" لأوزبكستان، تلتها "زيارة رسمية" إلى كازاخستان.

وتطرقت المباحثات بين الملك عبدالله وتوكاييف إلى المستجدات في غزة والضفة الغربية، إذ جدد الملك عبدالله التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وتكثيف جهود الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية.

وحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لاحتلال أو ضم الأراضي في غزة أو الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين.

​​​​​​​وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وحرب الإبادة الإسرائيلية بغزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا.