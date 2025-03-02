 ثاني أيام رمضان.. المسجد الأقصى يستقبل 75 ألفا لتأدية صلاتي العشاء والتراويح رغم التضييقات الإسرائيلية - بوابة الشروق
الأحد 2 مارس 2025 8:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ثاني أيام رمضان.. المسجد الأقصى يستقبل 75 ألفا لتأدية صلاتي العشاء والتراويح رغم التضييقات الإسرائيلية

وكالات
نشر في: الأحد 2 مارس 2025 - 8:52 م | آخر تحديث: الأحد 2 مارس 2025 - 8:52 م

أدى 75 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثاني من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 75 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد، إذ تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى ـ حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وكانت شرطة الاحتلال قد نشرت قوات إضافية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى تزامنا مع حلول شهر رمضان، لإعاقة وتقييد وصول المصلين للأقصى.

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