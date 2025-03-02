أسوان: شن حملات على معارض أهلا رمضان للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار

شن رؤساء مدن محافظة أسوان بالتنسيق مع لجان مشتركة من مديريات التموين، والصحة وحماية المستهلك، حملات على هايبر "أهلا رمضان"، بواقع 29 معرضا، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك بتخفيصات 30%.

يأتي ذلك بناء على توجيهات محافظ أسوان إسماعيل عطية.

جدير بالذكر تضم الأماكن المخصصة لبيع منتجات وسلع "أهلاً رمضان" 7 أماكن بمركز ومدينة أسوان، هي فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة "بالشيخ هارون، والعقاد، وأطلس، وحي اللوتس، الإسكان المميز"، فضلاً عن معارض مبادرات المجتمع المدني والأحزاب بالسيل والمحمودية، وهو الذي يتواكب معه افتتاح نفس النموذج من المعارض بباقي المراكز والمدن.

وفي نطاق مركز ومدينة كوم أمبو في 4 أماكن وتشمل المعرض الدائم بوسط المدينة، وأيضاً المعرض الدائم بسور مصنع السكر، والمعرض الجاري تجهيزة بمنطقة البيارة، وكذا فرع الشركة المصرية بوسط المدينة.

بينما تتوفر سلع "أهلاً رمضان" في مركز ومدينة إدفو داخل 4 أماكن تشمل المعرض الدائم بشارع 23 يوليو، وفرع الشركة المصرية، و2 موقع جاري تجهيز المعرض بهما بالمدينة.

وفي مركز ومدينة نصر النوبة تضم 3 أماكن هي المعرض الدائم بجوار مكتب التموين بشارع عمدا، و2 فرع للشركة المصرية بقرية توشكى غرب، والآخر بجوار مكتب بريد نصر.

وفي مركز دراو يوجد المعرض الدائم بوسط المدينة، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة.



