ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد للفوز أمام بيلباو في الدوري الإسباني

قفز أتلتيكو مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني مؤقتا، بفوزه على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 26.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الأول، بفارق نقطتين عن العملاقين، برشلونة (الوصيف) الذي سيواجه ريال سوسيداد اليوم الأحد، وريال مدريد، صاحب المركز الثالث، الذي خسر اليوم أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف.

ويأتي الفوز وانتزاع الصدارة مؤقتًا، في توقيت مهم لأتلتيكو، الذي سيواجه ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 48 نقطة، في المركز الرابع.

وسجل جوليان ألفاريز هدف المباراة الوحيد للروخي بلانكوس، في الدقيقة 66.