السعودية تدين قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة: انتهاك صارخ للقانون الدولي

عبرت السعودية عن إدانتها واستنكارها لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستخدامها كأداة ابتزاز وعقاب جماعي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، مساء الأحد، إن هذا الأمر يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وجددت المملكة، دعوتها للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة pic.twitter.com/tXhaxLgqhI — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 2, 2025

وكانت مصر قد دانت القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.

وشدد البيان على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان کسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وبحسب البيان، طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.