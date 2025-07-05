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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، شابين من قرية رمانة غرب جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدة آليات عسكرية، واعتقلت الشابين أيهم وسام عمور وأكرم عصام عمور، عقب مداهمة منزليهما.

يأتي هذا فيما اعتدى مستوطنون، على سيارة إسعاف خلال هجومهم على "جبل قماص" بين بلدة بيتا وقرية أوصرين، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا الفلسطينيين في منطقة "جبل قماص" بين بلدة بيتا وقرية أوصرين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتصدى لهم المواطنون.

تسبب ذلك في اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال والمستوطنون الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستوطنين اعتدوا على مركبة إسعاف تابعة للجمعية أثناء تواجدها في المنطقة استجابة لأي طارئ، ما أدى إلى تضررها.