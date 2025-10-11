وصف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، المفاوضات في شرم الشيخ بـ"اتفاق شارع"، يشمل طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بوساطة أمريكية مصرية، موضحًا أن ترامب سيكون ضامن هذا الاتفاق وما يليه من خطوات لإجبار الاحتلال على الالتزام ببنود الاتفاق.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن التحركات المصرية بعد توقيع الاتفاق تتم على أكثر من محور، أولهم الحصول على قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالإضافة لتشكيل قوى دولية داخل قطاع غزة حتى تسليم القطاع لسلطة فلسطينية مسئولة، فضلا عن ملف إعادة إعمار غزة.

وذكر أنه سيتم الإعلان عن مؤتمر قريبًا يناقش الخطة العربية المصرية لإعادة الإعمار ، والتي سبق طرحها في القمة العربية السابقة.

وتابع أن القاهرة ستدعو الفصائل الفلسطينية لمؤتمر، لتوحيد الصف الفلسطيني في الفترة المقبلة، بجانب القمة المصرية الأمريكية التي ستناقش القضايا الإقليمية المختلفة لحفظ السلام بالشرق الأوسط.

وأضاف أن المجتمع الدولي شهد نتائج وقف إطلاق النار، مشيدًا بدور المخابرات العامة والدبلوماسية المصرية للوصول لهذه المرحلة بعد العامين الماضيين، بالإضافة لصدق تغطية الإعلام المصري للموقف الفلسطيني.

ونوه بأن الجهود حاليًا تركز على تحصين الاتفاق من انسحاب أحد الطرفيين، بالإضافة لإعادة الإعمار وتوحيد الصف الفلسطيني، مضيفًا أن مصر والأردن تشاركان حاليًا في تدريب بعض عناصر السلطة الفلسطينية التى أضعفتها الأزمات الإسرائيلية الأمريكية بالاستقطاعات المتتالية.

وأشار إلى حالة إعادة تقييم العلاقات العربية الأمريكية، التى دفعت ترامب لتقييم موقفه بعد خسارة مصداقيته عالميًا، موضحًا أن الانتقادات الدولية للممارسات الإجرامية الإسرائيلية ومخاوف ازدياد التوترات الإقليمية تدفع الولايات المتحدة لإعادة تأطير علاقاتها مع الدول العربية، خصوصًا بعد الضربة الإسرائيلية على قطر، وتضرر الملاحة في البحر الأحمر.

وعن جائزة نوبل للسلام التي لم تُمنح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أنه لم يسع للحصول على نوبل.