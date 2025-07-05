13 قتيلا على الأقل جراء سيول في ولاية تكساس الأمريكية

قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأمريكية، إن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تسببت في حدوث سيول مميتة يوم الجمعة، على طول نهر جوادالوبي في جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى سقوط 13 قتيلا على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا، وفق وكالة رويترز.

وصرح دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة، للصحفيين، بأن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء.

وأضاف: "حدث هذا بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جدا لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار.. حدث هذا في غضون أقل من ساعتين".

وذكر مكتب مأمور مقاطعة كير أنه تم العثور على 13 شخصا لقوا حتفهم في "فيضانات كارثية" في المنطقة.

وصرح دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس في مؤتمر صحفي، بأن السلطات تبحث عن 23 فتاة تم إدراجهم في عداد المفقودين من بين أكثر من 700 طفل كانوا في مخيم صيفي عندما اجتاحته مياه الفيضانات في حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت السلطات إن معظم المخيمين في أمان، لكن لم يتسن إجلاؤهم على الفور لأن المياه المرتفعة جعلت الطرق غير صالحة للسير.

وأوضح باتريك أنّ منسوب نهر جوادالوبي ارتفع ثمانية أمتار في 45 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت المنطقة. وأرسلت فرق الإنقاذ14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات بدون المسيرة فوق المنطقة، بالإضافة إلى مئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عمليات الإنقاذ من الأشجار والمياه المتدفقة بسرعة.

وأضاف: "من المتوقع هطول أمطار إضافية في تلك المناطق. حتى لو كانت الأمطار خفيفة، يمكن أن يحدث المزيد من الفيضانات في تلك المناطق. هناك تهديد مستمر باحتمال هطول سيول من سان أنطونيو إلى واكو خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة بالإضافة إلى استمرار المخاطر في غرب ووسط تكساس".