القباني: وزعت 15 مليون جنيه على اللاعبين باستثناء هذا الثلاثي

قال وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، إن مجلس الإدارة وفّر 15 مليون جنيه قبل نهائي كأس مصر، وأبلغه بتوزيعها على اللاعبين.

وأوضح في تصريحات لبرنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة DMC: "المجلس قال لي وزّع المبلغ كما ترى، فبدأت أولًا بصرف مرتبات الجهاز، ثم شهرين بدل سكن للاعبين المغتربين، كما صرفنا مكافأة كأس مصر لعامل المهمات ميلا والعمال، بالإضافة إلى تكاليف سفر أحمد حمدي والمثلوثي".

وتابع: "تبقى 12 مليون جنيه قمت بتوزيعها على اللاعبين كعقود، ولم أمنح الثلاثي محمود الونش وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة أي مبلغ، لأن بعضهم حصل على أكثر من 75% من عقده".

واختتم: "الونش كان قد حصل على 51% من عقده بعد التجديد، وتقبل الأمر، وشحاتة أيضًا تفهّم الموقف، أما السعيد فلم يتحدث معي، لكنه لاعب محترم".