البنتاجون يرجئ تسليم طائرات إف-35 لتركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرجات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) تسليم طائرتين مقاتلتين من طراز إف 35- بغرض المساعدة في تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة أريزونا بسبب خطة أنقرة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس- .400

ذكرت ذلك وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين.

وكان من المقرر أن تنضم الطائرتان المقاتلتان، اللتين قامت بتصنيعهما شركة لوكهيد مارتن، إلى طائرتين اخريين من طراز إف - 35كان قد تم تسليمها سابقا إلى قاعدة لوك الجوية لتدريب طيارين قبل ارسال الطائرات حسبما كان من المفترض إلى تركيا .

يشار إلى أن الولايات المتحدة اعترضت بقوة على خطة تركيا الخاصة بشراء منظومة إس - 400 من موسكو،

وسعت الولايات المتحدة إلى اقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، مشارك مهم في برنامج تقوده الولايات المتحدة لتصنيع طائرات إف - 35، وهي أغلى سلاح أمريكي.

وتم تحديد عشر شركات تركية لإنتاج أجزاء للطائرة المقاتلة بقيمة 12 مليار دولار ، بما في ذلك مكونات رئيسية مثل جسم الطائرة الرئيسي وبعض معدات الهبوط.

وتخطط تركيا لشراء حوالي 100 طائرة من طراز F-35 ، لتنضم بذلك إلى اليابان، والمملكة المتحدة واستراليا كأفضل العملاء الدوليين لشركة لوكيد التي يقع مقرها في ميريلاند.