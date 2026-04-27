القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا ما زالت متمركزة وجاهزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية متمركزة وجاهزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، تعليقًا على صورة بحار أمريكي يُرسل إشارة إلى مروحية من طراز MH-60S Sea Hawk، على سطح حاملة الصواريخ الموجهة USS Mitscher (DDG 57).

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية تحشيداتها الجوية العسكرية من ألمانيا صوب الشرق الأوسط، حيث تم رصد 31 طائرة شحن على الأقل خلال الثمانية وأربعين ساعة الأخيرة.

وتم تعقب الشحنات عبر منصتي Flightradar24 وADS-B Exchange.

وتشير التحليلات إلى أن 29 رحلة من بين الرحلات التي تمت في الفترة بين 23 و25 أبريل الجاري من ألمانيا إلى الشرق الأوسط تمت باستخدام طائرات من طراز Boeing C-17A Globemaster III، بينما تم إجراء رحلتان باستخدام طائرات من طراز Lockheed C-5M Super Galaxy.

وتشير بيانات القوات الجوية الأمريكية إلى أن الطائرات من طراز C-17 تتمتع بطاقة استيعابية تبلغ 77.5 طن ويتم استخدامها في شحن المعدات ووحدات التدخل السريع.

وتتمتع الطائرات من طراز C-5M Super Galaxy بطاقة استيعابية تبلغ 127.5 طن، وهي من بين أكبر طائرات الشحن الاستراتيجية الأمريكية.

وعلى الرغم من عدم كشف بيانات الرحلات عن محتوى الشحنات، فإن مثل طائرات الشحن الثقيلة هذه تُستخدم في نقل المعدات العسكرية والذخيرة وقطع الغيار وعناصر الدعم اللوجستي.

وتُعد الشحنات المشار إليها امتداد للشحنات العسكرية الجوية المتزايدة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تم رصد 124 رحلة شحن عسكرية أمريكية على الأقل من ألمانيا إلى الشرق الأوسط خلال الفترة بين 12 و18 أبريل الجاري، ونحو 42 رحلة على الأقل في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

ويشير هذا الوضع إلى استمرارية التحركات العسكرية في المنطقة.